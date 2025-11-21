I dati sugli utenti attivi delle biblioteche in provincia di Cremona (QUI tutte le tabelle comune per comune), resi disponibili dalla Rete Bibliotecaria Cremonese, evidenziano come la maggior parte dei frequentatori siano donne, ben 15.378, quasi il doppio dei maschi 7.972, con una quota di utenti classificata come “enti”, senza distinzione di genere, che portano altri 173 utenti attivi.

Considerando l’età degli utenti emerge come sia decisamente elevata la presenza dei giovanissimi, con meno di 15 anni, tra gli utenti attivi delle biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese, che sono complessivamente 7.956, oltre un terzo (33,8%) dei 23.523 utenti attivi totali. Considerando che i residenti con più 14 anni in provincia di Cremona, al 1° gennaio 2025, sono 41.594 la quota di utenti attivi tra i giovanissimi è decisamente elevata e arriva a 191 utenti per ogni 1000 residenti.

Un valore che è quasi triplo rispetto alla media generale degli utenti attivi delle biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese, che è nell’ordine dei 66 utenti per 1000 abitanti, indicando una elevata propensione dei giovanissimi a frequentare le biblioteche. Un segnale positivo che richiama la necessità, anche nei tempi di internet, di tenere aperte e magari ampliare la rete territoriale delle biblioteche cremonesi.

