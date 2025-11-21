Altra “infornata” di band in arrivo al Luppolo in Rock per l’ottava edizione del festival in programma venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 alle Colonie Padane di Cremona.

Sul palco saliranno, oltre alle band già annunciate, The 69 Eyes, Sick N’Beautiful, Jolly Rox, Bölthorn, Cripple Bastards e Bid Zogo. Inoltre c’è un cambio nel bill: i White Lion suoneranno al Luppolo in Rock il sabato e non il venerdì.

The 69 Eyes rappresentano la storia del gothic metal degli Anni ’90. Uniscono sonorità oscure e atmosfere cupe con il glam e lo street rock. La band stessa definisce la propria musica ‘Goth’n’Roll’.

I Sick N’Beautiful, band in ascesa che arriva da Roma, sono i nuovi paladini della scena italiana dell’industrial metal: chitarre pesanti, elettronica aggressiva e ritmiche martellanti, il tutto immerso in un’estetica fantascientifica e ‘alien punk’.

I fiorentini Jolly Rox mescolano glam e horror per uno show spettacolare e ironico. I parmensi Bölthorn si richiamano, già dal nome, alla cultura norrena e fanno del death metal la loro bandiera. Poi i milanesi Bid Zogo che propongono un concetto musicale tra l’oscuro e il ‘ritualistico’.

Infine tornano al Luppolo in Rock i leggendari Cripple Bastards, band in parte cremonese, vere e proprie icone della scena grindcore internazionale grazie a esibizioni live strabilianti e ad album come ‘Frammenti di vita’ e ‘Variante alla morte’ divenuti pietre miliari del genere.

Come nelle precedenti edizioni il Luppolo in Rock conferma il proprio stile con tre giornate di concerti a pagamento, affiancate da aree gratuite con Dj set, food & drink, mercatino a tema e artigianali.

Da quest’anno c’è, infine, un’importante novità: Breakdown Tours è Official Travel Partner del festival. Sono disponibili pacchetti hotel con o senza biglietto per vivere i tre giorni ad alta gradazione metal che offre ‘La città della musica’ senza pensieri. Sono inclusi navetta da e per il festival, colazione, gadget e sconti sul merch. Ulteriori informazioni sul sito www.breakdowntours.com/luppolo.

Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); abbonamento ai tre giorni 179 euro (più i diritti di prevendita). Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com. Link alla biglietteria www.liveticket.it/luppoloinrock.

