Ultime News

21 Nov 2025 Cavalli (Pd): "Sui nidi estivi
polemica costruita su basi fragili"
21 Nov 2025 Divelta sbarra passaggio a livello,
treni bloccati sulla Cremona-Milano
21 Nov 2025 Sicurezza sul lavoro, Cisl Asse del
Po fa il punto sulle nuove norme
21 Nov 2025 20 nuovi sportelli Atm Postamat
in provincia di Cremona
21 Nov 2025 Sambataro: "Dai Carabinieri
disponibilità, impegno, unità"
Nazionali

Pietro Delle Piane: “Antonella Elia mi ha lasciato senza spiegazioni”

(Adnkronos) – “Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”. Lo ha detto l’attore Pietro Delle Piane intervistato da Monica Setta a ‘Storie al bivio’ nella puntata in onda sabato 22 novembre alle 15:30 su Rai 2. “Ha fatto così varie volte, ma adesso sono stanco e se tornasse non so se mi troverebbe disposto a riprendere la relazione”, ha concluso. 

