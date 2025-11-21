Ennesima manifestazione pro Palestina organizzata in piazza del Duomo da parte di attivisti, movimenti sociali e gruppi di solidarietà internazionale. L’obiettivo è quello di esprimere sostegno alla causa palestinese, denunciare le violenze e le violazioni dei diritti umani, e chiedere un intervento da parte delle istituzioni internazionali per fermare l’offensiva israeliana e garantire il rispetto del diritto internazionale.

