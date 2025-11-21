Ultime News

21 Nov 2025 Ance Cremona presente
al Made Expo 2025
21 Nov 2025 Le Fiere Zootecniche scaldano i motori:
in città Lollobrigida e Santanchè
21 Nov 2025 Influenza, casi in aumento:
positivo il 12% dei tamponi
21 Nov 2025 In sala Quadri la prima data
del corso autodifesa donne
20 Nov 2025 Due classi dell'Aselli alla
scoperta del cielo profondo
The Voice Senior, stasera 21 novembre: anticipazioni seconda puntata

Stasera, venerdì 21 novembre, alle 21.30 su Rai 1, nuovo appuntamento con Antonella Clerici e ‘The Voice Senior’. In questa nuova edizione accanto ai confermatissimi Loredana Bertè, Arisa e Clementino, ci sono Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con Clementino, con il quale condivide la poltrona. Resta invariata la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico storie di vita e musica.  

Si inizia con le ‘Blind Auditions’, le tradizionali ‘audizioni al buio’ dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare.  

Anche quest’anno, nella fase delle ‘Blind’ i coach potranno contare su due armi: il tasto ‘Blocco’, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto ‘Seconda Chance’, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo. 

Al termine della quarta ed ultima puntata di ‘Blind’, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al ‘Knock Out’, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, in questa puntata, chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare ‘Finale’ dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.  

Oltre alle performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale – non mancheranno le esibizioni delle ‘guest star’ di puntata e i duetti dei coach con i concorrenti, impreziositi quest’anno dall’arrivo di Nek e Rocco Hunt.  

