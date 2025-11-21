La Stagione di Prosa al teatro Ponchielli sarà inaugurata mercoledì 26 novembre alle 20.30 dall’atteso spettacolo: Tragùdia, di Alessandro Serra, regista e autore apprezzato in Italia e all’estero per il suo teatro visionario capace di mettersi a confronto con i classici.

«In un’epoca di macerie non c’è altra possibilità che lavorare su ciò che resta, soffiare sulle ceneri per riattivare il fuoco», afferma Serra, che riscrive il mito di Edipo per il pubblico di oggi, usando il testo antico come canale di connessione con una dimensione più alta e collettiva del sapere. Eroe cieco ed esule, il re di Tebe incarna la condizione dell’uomo contemporaneo.

Lo spettacolo in lingua grecanica avrà sovratitoli in italiano.

Biglietti:

platea/palchi centrali € 30 – Palchi laterali € 26 – galleria € 30 – loggione € 22

biglietto studenti € 13

(lun/ven 10-18; sab 10-13) tel 0372022001/02

biglietteria@teatroponchielli.it

