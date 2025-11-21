Si è tenuta giovedì 20 novembre al teatro Monteverdi la presentazione ufficiale di “Tutto accade se tu lo vuoi”, il secondo libro di Paolo Feroldi realizzato in collaborazione con l’attrice Denise Valentino. La serata, che ha registrato un’affluenza di circa 80 persone, ha confermato l’interesse del pubblico verso il nuovo progetto editoriale. Nell’occasione è stato anche possibile effettuare donazioni libere a favore dell’Associazione Giacomo Marcati ODV, che supporta progetti finalizzati ad aiutare chi è in difficoltà.

A moderare l’incontro la giornalista Lucilla Granata, che ha guidato gli spettatori attraverso un dialogo con entrambi gli autori. Un dialogo che ha fatto emergere il significato del libro, un testo introspettivo in cui si parla di imprenditoria, ma anche e soprattutto di vita. “Tutte le mattine ringrazio per quello che ho, anche una giornata storta: con questo approccio completamente rivoluzionario non vedi più il negativo ma solo il positivo…”, ha spiegato Feroldi. “La cosa che mi colpisce di Paolo è che tutto ciò che dice è ciò che lui davvero crede, non dice nulla per convincere te, è lui che ne è già convinto: un leader che con questa convinzione ti ispira a seguirlo”, ha commentato Valentino.

Verso la conclusione dell’intervista, c’è stato inoltre un momento inatteso e molto emozionante. Paolo Feroldi ha invitato a sorpresa sul palco il dottor Claudio Cavalli, Vicepresidente del Coordinamento Nazionale Primari di Pediatria, presente tra il pubblico come semplice spettatore. Feroldi ha colto l’occasione per rivelare che l’intero ricavato della raccolta benefica della serata per l’Associazione Giacomo Marcati ODV (raccolta che ha raggiunto la somma di €975) sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Cremona. Al termine dell’incontro, Feroldi e Valentino hanno incontrato i lettori nel firmacopie.

