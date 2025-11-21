Ultime News

Vagnozzi: “Sinner ossessionato da ricerca di una perfezione impossibile”

(Adnkronos) – “Un’annata piena di successi, ma anche complicata, con momenti difficili… Dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli a volte impercettibili. La verità è che questo team nei momenti più difficili si compatta ancora di più. Ognuno prova a mettere una parte di sé per uscirne ancora più forti, spinto da quell’ossessione nella ricerca di una perfezione impossibile”. Lo ha scritto sui social Simone Vagnozzi, coach (insieme a Darren Cahill) di Jannik Sinner. L’allenatore del numero 2 del ranking Atp ha celebrato la grande stagione del fuoriclasse azzurro, finalista in tutte le prove del Grande Slam e vincitore di Australian Open, Wimbledon e Atp Finals.  

Coach Vagnozzi ha affidato il suo messaggio di fine stagione ai social, qualche giorno dopo la vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino: “Bravo Jannik, che è il primo a non volersi mai accontentare, ma a volersi migliorare. Grande atleta e grande uomo. Grazie Jannik e grazie a tutto il team”.  

