A Cascina Moreni a Cremona, la consueta conviviale del Lions Club Cremona Europea. Una serata ricca di spunti, che ha visto l’accoglienza di un nuovo socio illustre e un approfondimento sul ruolo cruciale della cultura in città.

Il Presidente del Club, Emanuele Bettini, ha aperto la conviviale dando il benvenuto al nuovo socio, il Generale di Divisione Marco Ciampini. Figura di spicco con una brillante carriera militare, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Croce d’argento al merito dell’Esercito, il Generale Ciampini è già noto a Cremona per aver comandato il 10° Reggimento Genio Guastatori – Task Force “TEN”, partecipando alle missioni “Antica Babilonia” in Iraq e nei Balcani. Il Generale Ciampini, da poco in pensione, ha ufficialmente accolto il Codice dell’Etica lionistica, entrando a far parte attiva della vita del Club.

Ospite d’onore della serata è stata la dottoressa Raffaella Barbierato, Direttrice della Biblioteca Statale di Cremona. La dottoressa Barbierato ha espresso il suo onore per l’invito e ha offerto ai presenti un quadro chiaro delle attività della Biblioteca, una delle 46 Biblioteche Pubbliche Statali in Italia, afferente al Ministero della Cultura. La Direttrice ha evidenziato come, oltre alle tradizionali finalità di conservazione, consultazione e studio per la ricerca storico-letteraria, la Biblioteca si stia trasformando in un polo dinamico. “Gli spazi sono sempre più pensati per un uso diversificato e l’organizzazione di eventi”, ha sottolineato, descrivendo la Biblioteca come “un luogo di incontro e confronto aperto a tutti e alle opinioni di tutti, di stimolo per la ricerca della memoria ma anche per la creatività, al passo anche con l’evoluzione tecnologica.”

La conviviale è stata anche una gradita occasione per incontrare e conoscere l’attività letteraria della giornalista scrittrice cremonese Giorgia Cipelli, professionista con una solida formazione accademica e una brillante carriera nel giornalismo e nella comunicazione. Intervistata dal Presidente Bettini, Giorgia Cipelli ha illustrato i punti salienti del suo percorso di scrittura, spaziando tra poesia e narrativa, e presentando le sue opere: “Medicamentum”, una raccolta di poesie, e “I misteri del Tempo”, un racconto d’avventura.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti e l’auspicio di futuri appuntamenti all’insegna della cultura e dell’impegno lionistico.

© Riproduzione riservata