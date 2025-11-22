A Brescia è stata denunciata a piede libero una donna, una 36enne di origine marocchina residente a Cremona, fermata durante un controllo mentre si trovava alla guida di una Volkswagen Golf risultata rubata poche ore prima nella città della Leonessa.

Nella borsa delle conducente, sprovvista di patente sospesa dal giugno 2023 per guida in stato di ebbrezza, gli agenti hanno trovato un martello frangivetro, strumento compatibile con lo scasso per rubare la macchina. Inoltre la donna è risultata positiva alla cocaina, dopo il test a cui è stata sottoposta dalle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata