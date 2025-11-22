Ultime News

Brindisi, accoltella e uccide padre 70enne in casa: fermato il figlio

(Adnkronos) – Dramma della disperazione a Brindisi: un uomo di 41 anni, in cura al Centro di igiene mentale, per problemi psichiatrici, ha accoltellato in casa e ucciso il padre di 70 anni. È accaduto al quartiere Sant’Elia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno sentendo alcuni testimoni presenti. Il 41enne è stato fermato. Sarà sentito dal pm di turno ma il quadro sembra abbastanza chiaro. 

