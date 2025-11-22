Liberamente tratto da “Madre Teresa – Il musical” è andato in scena nel teatro della casa circondariale di Cremona lo spettacolo “La matita di Dio”. Uno show teatrale con le regia di Roberto Riseri e le coreografie di Marina Taffetani che ha coinvolto il pubblico composto da detenuti e personale, in un pomeriggio decisamente diverso dal solito.

Lo spettacolo racconta la storia di Madre Teresa di Calcutta, che grazie al suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà è divenuta il simbolo della bontà e dell’amore per il prossimo in tutto il mondo.

Dalle sue crisi interiori alla vittoria del premio Nobel per la pace, un viaggio nella sua vita.

Uno spettacolo ricco di spunti di riflessione e di momenti di leggerezza, visti con gli occhi di un curioso giornalista, che brama di intervistare a tutti i costi Madre Teresa per ottenere lo scoop del secolo, e da Bettina, una suora al servizio della carità e vicina a Teresa.

