Cop30, Pichetto “Bozza unica soluzione fattibile, va vista positivamente”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “E’ stata trovata una formula che ha visto la condivisione” dei gruppi “e, anche nell’ambito dell’Ue, alla fine abbiamo raggiunto l’accordo di sostenere queste posizioni. Si va alla conclusione. In un momento geopolitico come questo in cui è finita un’epoca e dove gli interessi e gli equilibri politici mondiali sono molto diversi, questa era l’unica soluzione fattibile; quindi, deve essere vista positivamente e con soddisfazione”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i cronisti a margine della Cop30 di Belem.

