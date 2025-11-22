Ultime News

22 Nov 2025 Piloni: "Autonomia? La destra conosce
solo quella nella propaganda"
22 Nov 2025 Orsoni e Gerevini: "L'alimentazione
è importante come l'allenamento"
22 Nov 2025 Domenica la gara delle 5 porte:
modifiche alla viabilità cittadina
22 Nov 2025 Carcere, il musical “La matita di Dio”
per detenuti e personale
22 Nov 2025 Sgroi, ex sindaco di Rivolta
a processo il 12 dicembre
Video Pillole

Cop30, Pichetto “Bozza unica soluzione fattibile, va vista positivamente”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “E’ stata trovata una formula che ha visto la condivisione” dei gruppi “e, anche nell’ambito dell’Ue, alla fine abbiamo raggiunto l’accordo di sostenere queste posizioni. Si va alla conclusione. In un momento geopolitico come questo in cui è finita un’epoca e dove gli interessi e gli equilibri politici mondiali sono molto diversi, questa era l’unica soluzione fattibile; quindi, deve essere vista positivamente e con soddisfazione”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i cronisti a margine della Cop30 di Belem.

