Credem Euromobiliare Private Banking di Cremona ha scelto di sostenere Cammini Creativi, un progetto di terapeutica artistica che ha coinvolto gli anziani dei reparti Geriatria A2-B1-B2 di Fondazione Sospiro, trasformando strumenti di uso quotidiano in potenti mezzi espressivi. L’iniziativa, sviluppata grazie all’impegno e alla sensibilità di Maria Vittoria Carazzone, Valeria Stringhini e Martina Viani, nasce dall’idea di rendere protagonisti gli ospiti attraverso la creatività, convertendo gli ausili alla mobilità – come ruote di carrozzine, deambulatori e altri dispositivi – in originali strumenti di pittura capaci di tracciare grandi movimenti nello spazio.

A testimonianza della vicinanza al progetto e della collaborazione con Fondazione Sospiro e Fondazione MAI, il Presidente Giovanni Scotti, insieme al Dirigente Gianluca Rossi e al Maestro Francesco Garofalo, consulente di Fondazione MAI, sono stati accolti presso la filiale di Via Verdi a Cremona da Alessandro Marzatico, direttore della filiale, Stefano Bisi, direttore territoriale nord, Paolo Viola, district manager area nord, Silvio Sassano, consulente finanziario, e Paolo Signorini, private banker.

A coronamento di questo percorso, una delle opere più rappresentative, realizzata durante il laboratorio, troverà prossimamente collocazione negli spazi della sede dell’istituto bancario di Via Verdi, portando con sé colore, energia ed emozione.

“Le attività culturali e artistiche di Fondazione MAI rappresentano per noi molto più di un momento espressivo: sono un modo per valorizzare le fragilità e trasformarle in risorse, in un potenziale umano, artistico e culturale straordinario. Cammini Creativi ne è la prova concreta: attraverso l’arte, ogni limite diventa occasione, ogni gesto si fa linguaggio, ogni persona ritrova un modo per lasciare un segno. Siamo grati a Credem Euromobiliare Private Banking di Cremona per aver riconosciuto il valore di questo percorso e per aver scelto di condividerlo con la comunità”: ha detto il Presidente Giovanni Scotti.

