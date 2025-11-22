Ultime News

Formula 1, Norris in pole a Las Vegas. Ferrari lontana, la griglia di partenza

La Formula 1 illumina Las Vegas. Nelle prime ore italiane di oggi, sabato 22 novembre, Lando Norris si è preso la pole position durante le qualifiche del Gran Premio. Il pilota inglese della McLaren, leader del Mondiale, ha fatto segnare il miglior tempo con un 1’47″934 precedendo la Red Bull di Max Verstappen, che scatterà accanto a lui in prima fila, e la Williams di Carlos Sainz.  

Quarta posizione in griglia per la Mercedes di George Russell, seguito dall’altra McLaren di Oscar Piastri. Soltanto nona la Ferrari di Charles Leclerc, mentre quella di Lewis Hamilton arriva addirittura ultima non riuscendo a superare il Q1. Ecco la griglia di partenza del Gp di Las Vegas: 

 

1. Lando Norris (McLaren) 

2. Max Verstappen (Red Bull) 

3. Carlos Sainz (Williams) 

4. George Russell (Mercedes) 

5. Oscar Piastri (McLaren) 

6. Liam Lawson (Racing Bulls) 

7. Fernando Alonso (Aston Martin) 

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

9. Charles Leclerc (Ferrari) 

10. Pierre Gasly (Alpine) 

11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 

12. Lance Stroll (Aston Martin) 

13. Esteban Ocon (Haas) 

14. Oliver Bearman (Haas) 

15. Franco Colapinto (Alpine) 

16. Alexander Albon (Williams) 

17. Kimi Antonelli (Mercedes) 

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

20. Lewis Hamilton (Ferrari) 

 

 

