Il Museo del Violino di Cremona è partner associato del programma europeo PlaceMUS XR, progetto di ricerca promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e inteso alla creazione di applicazioni digitali onde consentire agli utenti di esplorare significativi “luoghi della musica” attraverso regioni e città europee.

Le applicazioni mirano a fornire una narrazione intrecciata, che comprenda l’evento musicale in sé, il suo contesto culturale e storico, il contesto e gli oggetti museali fisici. Questo approccio di storytelling a più livelli attingerà a una gamma diversificata di fonti, tra cui partiture musicali, strumenti, cronache, diari, lettere, trattati filosofici e immagini.

La riunione preliminare che si è tenuta martedì e mercoledì scorsi al Museo del Violino ha visto confrontarsi quattordici partner provenienti da Italia, Francia, Inghilterra, Ungheria, Georgia e Polonia.

Il progetto prevede la mappatura geografica dei luoghi a destinazione musicale e la creazione di coinvolgenti itinerari tematici basati su ambienti, persone, temi e periodi storici, che comprendano una vasta ricchezza di patrimoni tangibili e intangibili.

Nella fase iniziale saranno realizzati, come “caso di studio”, sette itinerari, ulteriormente adattabili ed estensibili in futuro. Il Museo del Violino è proprio uno di questi.

Il percorso espositivo e l’attività in Auditorium Giovanni Arvedi, infatti, affiancano forme sinestetiche di fruizione: fin d’allestimento iniziale, infatti, sono stati seguiti con particolare attenzione i temi della crossmedialità, della accessibilità e dell’innovazione, con postazioni di approfondimento sviluppate in collaborazione con i laboratori del Politecnico di Milano e dell’Università di Pavia, attivi all’interno di Palazzo dell’Arte.

Anche PlaceMUS XR si concentrerà sulla realizzazione di strumenti digitali innovativi per arricchire l’esperienza dei visitatori in questi luoghi della musica attraverso esperienze di realtà virtuale e aumentata, contenuti multimediali accessibili tramite diverse applicazioni e strumenti integrati nell’European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, uno spazio digitale in cui professionisti e istituzioni potranno condividere e gestire i dati relativi al patrimonio culturale. Saranno sviluppati strumenti di progettazione e simulazione e condotte analisi e valutazioni dell’impatto della comunicazione audiovisiva nei musei.

Sarà infine posta particolare enfasi sulla ricostruzione di paesaggi sonori storici, nonché delle proprietà acustiche degli spazi per le performance musicali, esplorando l’interazione tra musica e architettura, anche sfruttando il potenziale delle tecnologie digitali.

“Spero che PlaceMUS XR possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’importanza di integrare il patrimonio culturale musicale e degli historical Soundscapes nella ricerca nell’ambito del patrimonio culturale digitale in connessione con le altre arti con la storia e con le scienze sociali”, osserva Eva Pietroni, direttrice ricerca del CNR ISPC e coordinatrice del progetto europeo Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities. “Spero inoltre che possa offrire degli strumenti digitali accessibili, innovativi e aperti per creare sempre nuovi itinerari dei luoghi della musica in Europa ad uso della comunità scientifica, dei professionisti del settore culturale, degli educatori, degli studenti, dei turisti e dei cittadini”.

“La tecnologia può essere un importante abilitatore per una società inclusiva, pensata e sviluppata con lo scopo di valorizzare le differenze, eliminare ogni barriera e rendere il mondo alla portata di ogni individuo”, conclude Virginia Villa, direttrice generale del Museo del Violino. “I Musei, organismi vibranti di luoghi e comunità, di dati e azioni possono diventare, anche grazie a progetti come PlaceMUS XR, un paradigma emergente che percepisce e accoglie, attraverso nuovi percorsi di fruizione culturale, le richieste di una società in perenne evoluzione”.

