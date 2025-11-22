Un meeting dal tema di estrema attualità, quello organizzato dal presidente del Lions Cremona Host Daniele Squintani. Relatrice la dottoressa Paola Cattenati , specializzata in discipline psicopedagogiche, dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne, tematica sulla quale sono impegnate sia le New Voices Lions sia il Soroptimist Club di cremona presente alla serata con le sue socie.

“La violenza nelle prime relazioni” il tema trattato dalla relatrice, che è stata presentata da Cinzia Grandi, avvocato del foro di Cremona, che le ha posto una serie di domande legate in modo particolare al mondo giovanile. “La violenza, spiegava la dottoressa Cattenati, è un processo che nasce con l’infanzia, bisogna capire come si arriva a essere vittima, già nelle dinamiche a partire dalla scuola di infanzia, ed è tardi intervenire quando ci sono i fatti conclamati.

La dott.ssa Cattenati ha fatto poi una serie di esempi di quello che possono “combinare” i ragazzi nel web come il “ghosting”, la sparizione dalla rete, non c’è più il riconoscimento dell’identità, della crescita, del valore, c’è una mancanza nell’ avere competenze pro-sociali, diminuzione del sentimento di empatia

La serata si è poi conclusa con numerose domande dei soci dei due club presenti.

© Riproduzione riservata