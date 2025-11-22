Ultime News

Napoli, donna accoltellata nel piazzale di casa: è in pericolo di vita

(Adnkronos) – Donna accoltellata nel piazzale di casa a Qualiano (Napoli), i carabinieri cercano un uomo in fuga. Intorno alle 21:30, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, una 35enne è stata accoltellata più volte in varie parti del corpo, mentre era nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate, un uomo ancora sconosciuto. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. 

