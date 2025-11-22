E’ morta a 91 anni Ornella Vanoni, grande interprete della musica italiana e artista dalla voce inconfondibile. Era il 2014 quando, per la manifestazione “Le corde dell’anima”, era apparsa in piazza del Comune nella sua modalità più riflessiva e profonda.

Ornella Vanoni, con lo scrittore Pino Roveredo, aveva toccato il tema di manicomi e carceri, raccontando giù dal palco di essere da sempre “innamorata” di Cremona.

E chi quel giorno era presente la ricorda come un’artista affabile con il pubblico tanto da aver firmato autografi per molto tempo a fine della sua performance.

Vanoni è stata protagonista di un film con il grande cremonese Ugo Tognazzi, “I viaggiatori della sera” del 1979. Il 18 dicembre 2023 si era presentato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” raccontando alcuni aneddoti del set con Ugo Tognazzi: “Tognazzi viaggiava con la valigia perchè era un grande chef. Lui viaggiava, ha sempre viaggiato con una valigia proprio come i grandi chef. Solo che faceva un cibo così pesante che dopo un po’ non ci andava più nessuno” ha detto in tv.

