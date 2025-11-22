È Aurora Fappani, studentessa del Liceo Manin, la vincitrice del primo premio assoluto del concorso letterario “Città di Cremona”.

Nella sala Manfredini del Museo Civico di Cremona è andata in scena la cerimonia di premiazione della quinta edizione di questa iniziativa promossa dalla casa editrice Cremonabooks in collaborazione e con il contributo dell’Associazione Lo Studiolo.

Il Premio letterario “Città di Cremona”, nato per valorizzare i giovani talenti della scrittura, è riservato a scrittrici e scrittori di età inferiore o pari a 35 anni.

Oltre al primo assoluto del valore di 2000 euro, è stato assegnato anche un premio speciale di 500 euro, diviso causa ex-aequo tra Giorgia Filippini e Giada Zeliani, anch’esse giovanissime e cremonesi.

Giudicati 32 racconti del talento letterario emergente, i più meritevoli sono stati selezionati ed inseriti in una pubblicazione presentata ufficialmente in occasione delle premiazioni.

