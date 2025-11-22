Due piante, due simboli, due messaggi: guardare al domani, ricordando chi ci ha lasciato.

Per celebrare la “giornata nazionale degli alberi“, istituita all’inizio del XXesimo secolo e che oggi ha lo scopo di ricordare l’importanza della tutela ambientale, il gruppo dei Maestri del Lavoro della provincia di Cremona ha voluto dare il proprio contributo con la piantumazione di un paio di essenze arboree.

Luogo prescelto è stato il giardino di villa Dati, nel piccolo comune di Cella Dati: qui a trovare nuova dimora, al termine di un momento istituzione presieduto dal sindaco Fabrizio Lodigiani e dal Console Provinciale dei Maestri del Lavoro Guido Tosi, saranno una quercia e un frassino.

“C’era piena libertà di scelta della tipologia di albero, siamo andati su una tipologia suggerita dall’amministrazione Comunale – commenta Tosi -. La quercia, da sempre considerata ‘il re degli alberi’, già dalla antichità era ritenuto simbolo di durata nel tempo, stabilità, prosperità, dignità: c’è quindi una forte analogia con la stella al merito del lavoro; anche per questa ragione abbiamo voluto dedicarla a ricordo dei ‘maestri’ che ci hanno lasciato“.

“Il frassino – prosegue – è invece simbolo di fecondità, con un augurio per il futuro non solo di Cella Dati ma di tutt’Italia. Questo nuovo è stato piantumato per non dimenticare le vittime degli infortuni sul lavoro“.

L’iniziativa, con le essenze donate da un figlio di un maestro del lavoro cremonese, rientra in un più ampio progetto nazionale, dal titolo “Regala un albero“.

“Desideriamo ringraziare l’amministrazione Comunale – aggiunge Tosi – ed in particolar modo il sindaco Fabrizio Lodigiani, che ha accettato immediatamente la nostra proposta. La scelta è ricaduta su Cella Dati perché è luogo d’origine di un neo maestro (Antonio Pe); in secondo luogo, è un bellissimo borgo, con una bellissima villa restaurata da poco”.

Un nuovo progetto per il gruppo cremonese della Federazione Maestri del lavoro, che nella giornata di sabato vedrà l’elezione delle nuove cariche sociali per il prossimo quadriennio.

