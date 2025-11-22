Ultime News

22 Nov 2025 Piloni: "Autonomia? La destra conosce
solo quella nella propaganda"
22 Nov 2025 Orsoni e Gerevini: "L'alimentazione
è importante come l'allenamento"
22 Nov 2025 Domenica la gara delle 5 porte:
modifiche alla viabilità cittadina
22 Nov 2025 Carcere, il musical “La matita di Dio”
per detenuti e personale
22 Nov 2025 Sgroi, ex sindaco di Rivolta
a processo il 12 dicembre
Video Pillole

Sanità, intelligenza artificiale tra opportunità e nodi etici

ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale non può sostituirsi a competenza e responsabilità del medico. Questa in sintesi l’indicazione emersa dal convegno Intelligenza Artificiale e Medicina che si è tenuto in Vaticano per iniziativa della Pontifici Accademia per la Vita e la Federazione Mondiale dei Medici Cattolici. Due giornate di intenso dibattito e di qualificati contributi che hanno confermato alcuni principi etici fondamentali per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pratica medica. Il commento di Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).

sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...