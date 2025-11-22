Trent’anni dopo ancora davanti all’ITIS (che oggi ha pure cambiato nome: IIS ‘Janello Torriani’). Stavolta, però, solo per una foto di gruppo. E poi davanti ad una pizza per ricordare i tempi che furono. Tre decadi dopo il diploma di perito tecnico (1995), un gruppo di ex ragazzi, ora più o meno cinquantenni, si ritrovano attorno ad un tavolo per un incontro che ha il sapore di un viaggio nel tempo. La 5C di quell’anno, indirizzo Robotica (allora i robot erano un po’ la nuova frontiera, oggi parlarne è quasi normale): Cristiano, Rudy, Diego, Paolo, Simone, Ermes e tutti gli altri hanno riportato in vita ricordi, aneddoti (alcuni dei quali da non raccontare pubblicamente, fa notare qualcuno con ironia) che gli anni trascorsi non sono riusciti a cancellare. Battute, frasi ‘iconiche’ dei vecchi prof, fotografie conservate (anche su queste meglio sorvolare) in cui – riannodando i fili della memoria – ognuno ha ricordato e ritrovato qualcosa di sé. Un pezzo di sé, di allora, riportato in vita oggi.

Alcuni non si vedevano da anni, altri hanno mantenuto i contatti con alcuni ex compagni di scuola. Per tutti, comunque, il tempo si è fermato ed il filo degli anni ha continuato ad unire la classe. Conclusa la cena, una promessa condivisa: non rivediamoci fra altri trent’anni però.

SB

