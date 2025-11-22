Ultime News

22 Nov 2025 Polizia Locale, controlli notturni
straordinari: 75 veicoli ispezionati
22 Nov 2025 Il Grande Fiume e il clima che
cambia: incontro a San Daniele Po
22 Nov 2025 "Parete di Genere", sport contro
la violenza sulle donne
22 Nov 2025 Trent'anni dopo ancora
uniti grazie agli studi all'Itis
22 Nov 2025 “24minuti”, su CR1 l'approfondimento
del week end: ospite Ugo Poletti
Cronaca

Trent'anni dopo ancora
uniti grazie agli studi all'Itis

Trent’anni dopo ancora davanti all’ITIS (che oggi ha pure cambiato nome: IIS ‘Janello Torriani’). Stavolta, però, solo per una foto di gruppo. E poi davanti ad una pizza per ricordare i tempi che furono. Tre decadi dopo il diploma di perito tecnico (1995), un gruppo di ex ragazzi, ora più o meno cinquantenni, si ritrovano attorno ad un tavolo per un incontro che ha il sapore di un viaggio nel tempo. La 5C di quell’anno, indirizzo Robotica (allora i robot erano un po’ la nuova frontiera, oggi parlarne è quasi normale): Cristiano, Rudy, Diego, Paolo, Simone, Ermes e tutti gli altri hanno riportato in vita ricordi, aneddoti (alcuni dei quali da non raccontare pubblicamente, fa notare qualcuno con ironia) che gli anni trascorsi non sono riusciti a cancellare. Battute, frasi ‘iconiche’ dei vecchi prof, fotografie conservate (anche su queste meglio sorvolare) in cui – riannodando i fili della memoria – ognuno ha ricordato e ritrovato qualcosa di sé. Un pezzo di sé, di allora, riportato in vita oggi.

Alcuni non si vedevano da anni, altri hanno mantenuto i contatti con alcuni ex compagni di scuola. Per tutti, comunque, il tempo si è fermato ed il filo degli anni ha continuato ad unire la classe. Conclusa la cena, una promessa condivisa: non rivediamoci fra altri trent’anni però.
SB

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...