22 Nov 2025 Polizia Locale, controlli notturni
straordinari: 75 veicoli ispezionati
22 Nov 2025 Il Grande Fiume e il clima che
cambia: incontro a San Daniele Po
22 Nov 2025 "Parete di Genere", sport contro
la violenza sulle donne
22 Nov 2025 Trent'anni dopo ancora
uniti grazie agli studi all'Itis
22 Nov 2025 “24minuti”, su CR1 l'approfondimento
del week end: ospite Ugo Poletti
Ucraina, Meloni al G20: “Italia pronta a lavorare con Ue e Usa per pace giusta”

(Adnkronos) – “Voglio dire che l’Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l’Italia sta già contribuendo in Medio Oriente per consolidare un risultato che è fragile ma comunque molto importante”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al G20 di Johannesburg, tornando a condannare “l’ingiustificata guerra di aggressione russa contro l’Ucraina”. 

Nel suo intervento a Johannesburg, Meloni ha detto che “l’Organizzazione Mondiale del Commercio deve essere ripensata e deve essere chiaro a tutti che le partnership sono reali solo quando sono paritarie e generano benefici per tutte le parti coinvolte. Questa è la filosofia che ha guidato l’Italia attraverso il prisma del Piano Mattei per l’Africa. È un nuovo modo di guardare al continente africano: non come a un problema, ma piuttosto come a un’opportunità; non impartendo lezioni dall’alto al basso, ma con rispetto”.  

“Si tratta di un’iniziativa che già coinvolge 14 nazioni africane, numero che intendiamo aumentare, e che può contare su solide sinergie con l’Unione Africana, le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e l’Unione Europea con il Global Gateway”, ha proseguito la presidente del Consiglio. 

