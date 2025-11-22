Ucraina, Meloni al G20: “Italia pronta a lavorare con Ue e Usa per pace giusta”

(Adnkronos) – “Voglio dire che l’Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l’Italia sta già contribuendo in Medio Oriente per consolidare un risultato che è fragile ma comunque molto importante”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al G20 di Johannesburg, tornando a condannare “l’ingiustificata guerra di aggressione russa contro l’Ucraina”.

Nel suo intervento a Johannesburg, Meloni ha detto che “l’Organizzazione Mondiale del Commercio deve essere ripensata e deve essere chiaro a tutti che le partnership sono reali solo quando sono paritarie e generano benefici per tutte le parti coinvolte. Questa è la filosofia che ha guidato l’Italia attraverso il prisma del Piano Mattei per l’Africa. È un nuovo modo di guardare al continente africano: non come a un problema, ma piuttosto come a un’opportunità; non impartendo lezioni dall’alto al basso, ma con rispetto”.

“Si tratta di un’iniziativa che già coinvolge 14 nazioni africane, numero che intendiamo aumentare, e che può contare su solide sinergie con l’Unione Africana, le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e l’Unione Europea con il Global Gateway”, ha proseguito la presidente del Consiglio.