22 Nov 2025 Juvi in crisi, sconfitta
dalla Gemini Mestre
22 Nov 2025 Da Cremona a Curaçao: "Che festa
per la qualificazione al Mondiale!"
22 Nov 2025 ArteAssieme, arte e inclusività
sociale al via a S.Agostino
22 Nov 2025 Meteo, lunedì arriva il gelo
dalla Groenlandia: neve in Pianura
22 Nov 2025 Vardy e Ranieri, leggende Foxes:
la loro reunion è rimandata
Violenza su donne, Trancassini: “A corteo Roma cartello ‘ridacci la Vanoni in cambio della Meloni'”

(Adnkronos) – ‘Ridacci la Vanoni in cambio della Meloni’: è la scritta su un cartello esposto da uno dei partecipanti al corteo di Roma contro la violenza sulle donne, a poca distanza da una giornalista che stava effettuando un collegamento video. E’ il deputato Fdi Paolo Trancassini a postare il fotogramma su Facebook. “Immagine del TG3 in collegamento da piazza della Repubblica dove si sta svolgendo la manifestazione organizzata dall’associazione ‘Non una di meno’ contro la violenza sulle donne dal titolo ‘aboliamo guerre e patriarcato ‘. Lascio a voi le considerazioni”, osserva il parlamentare. 

