23 Nov 2025 La "Panda più stretta del mondo"
si parcheggia su Canale 5
23 Nov 2025 Sgroi a processo. Maggioranza
tace, Pd: "Chiediamo le dimissioni"
23 Nov 2025 Cgil Cremona su violenza donne: "ok
legge sul consenso, ma non basta”
23 Nov 2025 Bertoletti: "Anche i volontari
invecchiano. Ricambio necessario"
23 Nov 2025 Serie A, si riparte: Cremo a caccia
dell'impresa con la Roma capolista
Amici, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, domenica 23 novembre, alle 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento della domenica pomeriggio del talent show ‘Amici’. In studio a giudicare le gare di canto e di ballo: Noemi, cantante multiplatino che prima di valutare i ragazzi presenta al pubblico a casa e in studio il suo nuovo brano ‘Bianca’. 

Saranno ospiti l’amatissima Fiorella Mannoia e la star spagnola internazionale di ballo Sergio Bernal. Il ballerino e coreografo Gabriele Rossi valuta la sfida dell’allieva Paola mentre l’A&R manager di Columbia/Sony Elia Burioni quella di Riccardo. 

Tornano sul palco del talent ad ascoltare gli inediti i tre network radiofonici RTL 102.5, RDS e RADIO 105 rappresentati rispettivamente da Mario Vai, Filippo Ferraro e Rosario Pellecchia. 

Superospite ad Amici il cantautore Fulminacci che si esibisce con il brano ‘Niente di particolare’. 

