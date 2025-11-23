Ultime News

Cronaca

Il servizio di Eleonora Busi

“In provincia di Cremona, come illustrato in Cremona allo Specchio 2025, sono quasi 1.000 gli enti del Terzo Settore (clicca qui per tutti i dati comune per comune). Lo dichiara Donata Bertoletti, Portavoce Forum Terzo Settore Cremona.

“È quindi una preziosissima realtà che supporta la pubblica amministrazione nell’erogazione di servizi nei più svariati settori: culturale, creativo. Soprattutto sono moltissime le associazioni di volontariato che operano nel settore della fragilità, e quindi volte ad aiutare le persone più in difficoltà, gli anziani e le persone con disabilità”.

“Il volontariato è una straordinaria risorsa – aggiunge Donata Bertoletti – che però ha due straordinarie difficoltà. La prima è che invecchiano anche i volontari, e quindi c’è la necessità di un ricambio generazionale che spesso risulta difficile. L’altra è una difficoltà organizzativa, perché il volontariato non ha sovvenzioni, non ha fondi, se non attraverso convenzioni con le amministrazioni comunali o i bandi. È una situazione che va affrontata con le amministrazioni e politicamente”.

Ma in ogni caso “dobbiamo dire oggi che da una parte il volontariato è una straordinaria risorsa di persone che donano benessere agli altri. Dall’altra purtroppo una risorsa di cui sempre più bisogno, perché i servizi sono in diminuzione”.

Clicca qui per la sezione completa CREMONA ALLO SPECCHO 2025 

