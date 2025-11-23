“In provincia di Cremona, come illustrato in Cremona allo Specchio 2025, sono quasi 1.000 gli enti del Terzo Settore (clicca qui per tutti i dati comune per comune). Lo dichiara Donata Bertoletti, Portavoce Forum Terzo Settore Cremona.

“È quindi una preziosissima realtà che supporta la pubblica amministrazione nell’erogazione di servizi nei più svariati settori: culturale, creativo. Soprattutto sono moltissime le associazioni di volontariato che operano nel settore della fragilità, e quindi volte ad aiutare le persone più in difficoltà, gli anziani e le persone con disabilità”.

“Il volontariato è una straordinaria risorsa – aggiunge Donata Bertoletti – che però ha due straordinarie difficoltà. La prima è che invecchiano anche i volontari, e quindi c’è la necessità di un ricambio generazionale che spesso risulta difficile. L’altra è una difficoltà organizzativa, perché il volontariato non ha sovvenzioni, non ha fondi, se non attraverso convenzioni con le amministrazioni comunali o i bandi. È una situazione che va affrontata con le amministrazioni e politicamente”.

Ma in ogni caso “dobbiamo dire oggi che da una parte il volontariato è una straordinaria risorsa di persone che donano benessere agli altri. Dall’altra purtroppo una risorsa di cui sempre più bisogno, perché i servizi sono in diminuzione”.

