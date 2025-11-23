Ultime News

23 Nov 2025 Il cremonese doc Geremia Taino
vince la Gara delle 5 Porte
23 Nov 2025 La “Panda più stretta del mondo”
si parcheggia su Canale 5
23 Nov 2025 Sgroi a processo. Maggioranza
tace, Pd: "Chiediamo le dimissioni"
23 Nov 2025 Cgil Cremona su violenza donne: "ok
legge sul consenso, ma non basta”
23 Nov 2025 Bertoletti: "Anche i volontari
invecchiano. Ricambio necessario"
Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni oggi 23 novembre

(Adnkronos) – Che tempo che fa e Fabio Fazio rendono omaggio a Ornella Vanoni, morta venerdì all’età di 91 anni, nella puntata di oggi, domenica 23 novembre 2025, nella puntata in onda oggi in diretta tv dalle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery+. La cantante per anni è stata ospite fissa del programma, dove è apparsa per l’ultima volta all’inizio del mese.  

La trasmissione, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback accanto a Fazio, prevede oggi ospiti di rilievo. Annunciata in particolare la presenza di Aldo, Giovanni e Giacomo e quella di Roberto Saviano. 

