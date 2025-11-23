Ultime News

23 Nov 2025 TedX Cremona: forti applausi per i
protagonisti de "Nel cerchio rosso"
23 Nov 2025 Il Comune di Cremona entra
nella Comunità Energetica
23 Nov 2025 Folino: "Che emozione il primo gol
in A, la strada è quella giusta"
23 Nov 2025 Medici a congresso: “Violenza non
solo di genere. Fermare e formare”
23 Nov 2025 Le pagelle di Cremo-Roma:
duelli individuali di alto livello
Nazionali

Cristiano Ronaldo, in Arabia come con la Juve: rovesciata da sogno

(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo e una rovescia da urlo. Il fuoriclasse portoghese, oggi in Arabia Saudita all’Al Nassr, è andato a segno nel 4-1 con cui la sua squadra ha travolto il malcapitato Al Khaalej in Saudi Pro League, in cui ha già siglato dieci gol e un assist in nove partite. Ma quello di Ronaldo non è stato un gol qualsiasi. Al 96′, in pieno recupero, l’ex Real Madrid e Juventus ha ricevuto un cross dalla destra e si è cimentato con un gesto atletico che, soprattutto i tifosi juventini, ricordano bene. 

Ronaldo, 40 anni, ha infatti colpito il pallone in rovesciata, dopo il buco di un difensore avversario, centrando l’incrocio dei pali. Un gol da favola, che CR7 ha festeggiato con il solito ‘Sium’.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...