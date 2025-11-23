Ultime News

23 Nov 2025 Il cremonese doc Geremia Taino
vince la Gara delle 5 Porte
23 Nov 2025 La “Panda più stretta del mondo”
si parcheggia su Canale 5
23 Nov 2025 Sgroi a processo. Maggioranza
tace, Pd: "Chiediamo le dimissioni"
23 Nov 2025 Cgil Cremona su violenza donne: "ok
legge sul consenso, ma non basta”
23 Nov 2025 Bertoletti: "Anche i volontari
invecchiano. Ricambio necessario"
Nazionali

Genova, accoltella ex compagna e fugge: catturato nella notte

(Adnkronos) – È stato rintracciato nella notte, nei pressi di Casella, in provincia di Genova, il 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio. L’uomo era in fuga da ieri dalle 15, quando, al culmine di una lite nell’abitazione della donna, l’ha colpita con più fendenti prima di scappare nei boschi. A dare l’allarme alcuni vicini che hanno udito le urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La vittima è stata trovata con sei ferite e trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elisoccorso: non sarebbe in pericolo di vita.  

Le ricerche del fuggitivo, condotte dai carabinieri di Montoggio, si sono concluse nella notte con il suo ritrovamento. L’uomo era in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Dovrà rispondere di tentato omicidio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...