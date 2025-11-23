Cremona ha fatto da cornice alla XXI edizione della storica Gara delle 5 Porte, una corsa podistica di 10 km organizzata dall’ASD Marathon Cremona. Con 720 partecipanti, circa 400 agonisti, la manifestazione ha trovato un magnifico alleato: un sole splendente che ha accompagnato i corridori attraverso le cinque porte storiche della città: Porta Milano, Porta Venezia, Porta Romana, Porta Mosa e Porta Po. Partenza e arriva al Parco delle Colonie Padane, con alcune strade chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei corridori.

L’evento ha celebrato la cremonesità a tal punto che a tagliare per primo il traguardo è stato un cremonese doc: il 23enne Geremia Taino, del Gruppo Podistico Alpi Apuane. Tra le donne, a tagliare per prima il traguardo è stata la piemontese Noemi Bouchard, podista dell’Atletica Saluzzo.

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per unire sport, storia e comunità, permettendo di riscoprire il patrimonio urbano di Cremona attraverso il movimento. Anche i numeri hanno premiato l’edizione 2025, basti pensare che un anno fa la gara aveva raccolto circa 600 partecipanti, tra cui 250 atleti competitivi e 350 camminatori e appassionati non agonisti.

Una novità di quest’anno è la Mini 5 Porte, dedicata ai bambini e ai ragazzi, con distanze dai 600 metri per i più piccoli fino alla distanza completa di 10 km per allievi e adolescenti. L’iscrizione per i minorenni era gratuita e consentiva anche ai non tesserati di partecipare nella versione non competitiva.

Per i partecipanti agonisti, premi per i primi assoluti, per le categorie d’età e per i primi cremonesi, con un traguardo volante al km 6,8 a Porta Romana.

La manifestazione ha aggiunto anche un forte impegno per la sostenibilità, riducendo l’uso della plastica, e promuovendo la partecipazione della comunità, con famiglie, gruppi di nordic walking e giovani.

La 5 Porte non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione di aggregazione e valorizzazione culturale della città, che unisce tradizione e passione per lo sport. Attraversare le cinque porte significa correre nella storia di Cremona, rendendo la manifestazione un momento simbolico e sociale di grande rilievo per tutta la comunità.

© Riproduzione riservata