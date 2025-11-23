Italia-Spagna, oggi azzurri in finale di Coppa Davis – Diretta

(Adnkronos) –

Italia-Spagna in finale di Coppa Davis 2025. Oggi, domenica 23 novembre, gli azzurri di capitan Filippo Volandri affrontano gli iberici nell’ultimo atto del torneo a Bologna, con l’obiettivo di uno storico tris consecutivo nel torneo, dopo i successi del 2023 e del 2024. La Nazionale ha battuto Austria e Belgio tra quarti e semifinale, mentre gli spagnoli hanno eliminato Repubblica Ceca e Germania.

Gli azzurri sono riusciti ad arrivare in fondo al torneo nonostante i no ricevuti da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.