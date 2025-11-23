La “Panda più stretta del mondo” continua a far parlare di sé. L’ingegnosa creazione del cremasco Andrea Marazzi di Bagnolo Cremasco è stata protagonista, sabato 22 novembre, della prima serata di Canale 5 all’interno del programma “Tu sì que vales”, lo show di Maria De Filippi che ogni settimana porta sul palco talenti e curiosità da tutta Italia.

La vettura, ribattezzata “Panda slim” per le sue dimensioni estremamente ridotte, ha catturato l’attenzione del pubblico e, soprattutto, dei giudici. In particolare Luciana Littizzetto non ha nascosto la propria simpatia per l’auto, lodandone l’originalità e l’ironia che porta con sé.

La Panda slim non è nuova a riflettori e attenzioni internazionali. Oltre a essere un piccolo prodigio di creatività meccanica, è già comparsa nel mondo della musica: il rapper Tommy Cash l’ha scelta come protagonista del videoclip di “Ok”, il suo ultimo brano, contribuendo a far circolare le immagini dell’auto sui social e a consolidarne lo status di oggetto cult.

Per Marazzi, appassionato di design e trasformazioni automobilistiche, l’apparizione in TV rappresenta un ulteriore riconoscimento a un progetto nato quasi per gioco e diventato un fenomeno pop. Una Panda che entra dove le altre non passano, ma che intanto riesce a farsi strada ovunque: in televisione, nella musica e nella cultura pop contemporanea. Una creazione tanto estrema quanto divertente, capace di raccontare – con un sorriso – l’ingegno e la creatività del territorio cremasco.

