Ultime News

23 Nov 2025 Il cremonese doc Geremia Taino
vince la Gara delle 5 Porte
23 Nov 2025 La “Panda più stretta del mondo”
si parcheggia su Canale 5
23 Nov 2025 Sgroi a processo. Maggioranza
tace, Pd: "Chiediamo le dimissioni"
23 Nov 2025 Cgil Cremona su violenza donne: "ok
legge sul consenso, ma non basta”
23 Nov 2025 Bertoletti: "Anche i volontari
invecchiano. Ricambio necessario"
Nazionali

Napoli, donna accoltellata a Qualiano: arrestato l’ex compagno

(Adnkronos) – Un arresto nell’ambito delle indagini sul caso della donna di 35 anni ferita a coltellate ieri sera nel parco Cerqua a Qualiano (Napoli). Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per evasione e tentato omicidio un 29enne che era ai domiciliari. 

Grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari sono risaliti all’uomo. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, si tratterebbe dell’ex compagno, già denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti e poi sottoposto ai domiciliari con braccialetto. Il 29enne è stato arrestato ed è ora in carcere. La donna ferita è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...