Egregio Direttore,

da quasi 50 anni gestisco a Cremona sale cinematografiche. Questo comporta, oltre a mettere in campo una professionalità acquisita da una lunga esperienza lavorativa ed umana ,l’osservanza di regole e prescrizioni ad organi ed istituzioni preposti.

Questo week end, in programmazione al mio Cinechaplin, è previsto il film “Un semplice incidente”, Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Un film molto atteso che ho cercato con grande forza di programmare per tenere alta la qualità della sala e per sopperire alle numerose richieste degli spettatori.

Purtroppo però, con sconcerto, A2A, responsabile della fornitura del teleriscaldamento, ha deciso senza alcun preavviso di interrompere la fornitura a tutto il comparto di via Antiche Fornaci, composto, oltre che dal cinema, da palestre, centri fitness e medical center, lasciando tutti i locali al freddo.

Il contatto d’emergenza riferisce di telefonare lunedì o martedì agli uffici amministrativi per le motivazioni.

La richiesta che ho cercato di caldeggiare, visto che l’attività principale del cinema viene svolta nel week end, era quella di derogare tale assurda prescrizione a lunedì.

Ciò non è stato accolto in quanto gli uffici preposti sono chiusi.

Da notare che tutte le utenze da tutti i soggetti descritti sono state regolarmente pagate, oltre al fatto, non indifferente, che il cinema è un locale di pubblico spettacolo, per cui mi sembrava anche giustificata e motivata tale richiesta.

Purtroppo non mi rimane altro da fare che stazionare davanti al cinema spiegando l’accaduto agli spettatori sconsolati.

Una figura così non mi era mai capitata nella mia lunga carriera.

Penso che l’accaduto rappresenti un’ulteriore sconfitta per la nostra città.

Giorgio Brugnoli

