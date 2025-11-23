Ultime News

23 Nov 2025 Il cremonese doc Geremia Taino
vince la Gara delle 5 Porte
23 Nov 2025 La “Panda più stretta del mondo”
si parcheggia su Canale 5
23 Nov 2025 Sgroi a processo. Maggioranza
tace, Pd: "Chiediamo le dimissioni"
23 Nov 2025 Cgil Cremona su violenza donne: "ok
legge sul consenso, ma non basta”
23 Nov 2025 Bertoletti: "Anche i volontari
invecchiano. Ricambio necessario"
Nazionali

Ornella Vanoni, feretro arriva tra gli applausi al Piccolo Teatro: apre camera ardente a Milano

(Adnkronos) – Il carro funebre che trasporta il feretro di Ornella Vanoni è arrivato al Piccolo Teatro Grassi di Milano, accompagnato dagli applausi dei cittadini che di domenica mattina passeggiano per via Dante. Ad attenderne l’arrivo all’ingresso del teatro, in cui Vanoni ha esordito come attrice, c’erano il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Nessun fiore ad adornare il feretro in legno chiaro, semplice, come la stessa cantante aveva richiesto, raccomandando di non spendere troppo per la bara, “tanto andrà bruciata”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...