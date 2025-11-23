Ultime News

23 Nov 2025 TedX Cremona: forti applausi per i
protagonisti de "Nel cerchio rosso"
23 Nov 2025 Il Comune di Cremona entra
nella Comunità Energetica
23 Nov 2025 Folino: "Che emozione il primo gol
in A, la strada è quella giusta"
23 Nov 2025 Medici a congresso: “Violenza non
solo di genere. Fermare e formare”
23 Nov 2025 Le pagelle di Cremo-Roma:
duelli individuali di alto livello
Nazionali

Serie A, Inter-Milan 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Il grande giorno del derby di Milano è arrivato. Oggi, domenica 23 novembre, si gioca a San Siro il big match Inter-Milan, valido per la 12esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu arriva all’appuntamento con 24 punti, ma deve riportarsi al primo posto della classifica, con il sorpasso della Roma arrivato nel pomeriggio grazie alla vittoria di Gasperini contro la Cremonese. I rossoneri di Allegri inseguono invece a quota 22. 

Nel prossimo turno di campionato, l’Inter sfiderà il Pisa in trasferta, mentre il Milan ospiterà la Lazio a San Siro. 

 

