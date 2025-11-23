“Siamo una squadra testarda e abbiamo le capacità per poter dare fastidio alla Roma”, queste le parole del tecnico grigiorosso Davide Nicola usate per presentare la sfida tra grigiorossi e giallorossi, in programma allo stadio Zini alle ore 15. Il concetto è molto chiaro: non si parte mai sconfitti già in partenza, ogni gara va giocata sul campo e l’avvio di campionato della Cremo insegna che si può fare bene anche contro le big della Serie A.

Certo, nessuno ha detto che contro la squadra di Gasperini sarà facile, anzi. La prossima avversaria dei grigiorossi ha una difesa che prende pochissimi gol (solo 5 finora), che in trasferta va ancora più forte che in casa e che non è in testa alla classifica per caso.

I grigiorossi, però, hanno tanta voglia di giocarsi le loro carte. Anche perché nelle ultime due uscite sono arrivate due sconfitte, che non hanno del tutto rispecchiato quanto visto in campo. C’è quindi la volontà di rimettersi a fare punti e muovere la classifica, per non permettere alle rivali in chiave salvezza di avvicinarsi troppo. Certo, affrontare Roma e Bologna subito dopo la sosta non è proprio il massimo, ma nulla va dato per scontato.

La pausa del campionato ha anche permesso a Nicola di recuperare tre pedine importanti: Pezzella, Grassi e Sanabria. Allo Zini ci sarà il tutto esaurito, con tanti tifosi giallorossi in Curva Nord e non solo, e sarà quindi indispensabile il massimo sostegno da parte dei sostenitori cremonesi, perché il popolo grigiorosso è in grado di spingere tantissimo i propri beniamini in campo.

Nicola dovrebbe partire come di consueto da un 3-5-2 con Audero tra i pali e il trio di difensori Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. A destra dovrebbe agire Barbieri, mentre a sinistra il tecnico grigiorosso potrebbe rischiare dal primo minuto Pezzella, al rientro dopo l’infortunio, o in alternativa Floriani Mussolini. In mezzo al campo Vandeputte dovrebbe ancora partire in regia come nelle ultime uscite, con Bondo e Payero interni di centrocampo. La coppia d’attacco, invece, dovrebbe essere composta da Vardy e Bonazzoli.

