Davide Simonetta, il produttore e autore originario di Bagnolo Cremasco firma un altro prestigioso traguardo: ha ottenuto per la seconda volta consecutiva un riconoscimento ai SIAE Music Awards grazie al brano Sinceramente dell’artista Annalisa – già classificatosi al terzo posto al Festival di Sanremo 2024 e vincitore di numerosi dischi di platino. A condividere il premio con lui anche il co-autore del brano Paolo Antonacci (in arte Paolo Santo), figlio del celebre Biagio Antonacci.

La serata-evento dei SIAE Music Awards si è tenuta sabato sera al Superstudio Più di Milano, nell’ambito della Milano Music Week, e ha visto la conduzione di Amadeus. ￼

Nel corso della manifestazione, la SIAE ha voluto rendere omaggio anche all’icona ‎Ornella Vanoni, per la sua scomparsa.

Ma il merito di Simonetta non è una novità: anche nell’edizione 2024 fu premiato. Aveva infatti ricevuto il riconoscimento per “Due vite” di Marco Mengoni (di cui è co-autore con Mengoni e Davide Petrella) nella categoria Miglior canzone – Locali da ballo con musica live. ￼

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata