Un successo, l’appuntamento di oggi con TEdxCremona all’Auditorium del Museo del Violino per l’edizione “Nel Cerchio Rosso”, dedicata al tema del confine e del cambiamento. Il pubblico, entusiasta, ha ascoltato le varie letture da parte degli speaker e dei performer che hanno esplorato, attraverso esperienze personali e artistiche, il significato del cerchio come spazio di possibilità, limite e rinascita.

Ha condotto Valentina Volpe Andreazza, mezzosoprano, promotrice del cambiamento culturale nel campo della diplomazia culturale e musicale.

“Il cerchio è la forma perfetta. Linea che si fa superficie, luogo del possibile”, ha spiegato Andrea Mattioli, organizer TedxCremona. L’evento di quest’anno ha interpretato il cerchio come un confine che si fa invito a scegliere se stare dentro o stare fuori. Per Italo Calvino ogni cosa è contenuta in un cerchio, ma quel cerchio si può sempre oltrepassare. “Ma come si fa a capire se e quando superare il conforto della simmetria e fare il salto?”, si è chiesto Mattioli, che di TedxCremona non sarà il licenziatario. Dopo sei anni ha fatto sapere di voler prendersi una pausa.

I protagonisti dell’appuntamento sono stati Andrea Bariselli, psicologo, neuroscienziato e divulgatore scientifico; Mattia Cabrini, attore, regista e pedagogo teatrale; Abha Valentina Lo Surdo, conduttrice, musicista, giornalista e travel blogger; Filippo Santelli, giornalista di Repubblica; Beatrice Tassone, fumettista e illustratrice; Cristian Cucco, artista che fa del movimento il suo strumento di esplorazione e connessione. E poi ancora Fabiana Maeran, naturopata, specializzata in discipline bionaturali e medicina complementare e Lara Celeghin, violinista. Grandi applausi per tutti.

