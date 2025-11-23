Attenzione ai tentativi di truffa all’interno dei centri commerciali cittadini. Da numerosi cremonesi arriva la segnalazione della presenza di due donne straniere che fermano chi va a fare la spesa chiedendo di apporre la firma su una cartelletta per poi chiedere denaro. In queste settimane gli addetti alla vigilanza hanno sventato diversi tentativi di truffa grazie alla segnalazione dei clienti. Qualcuno, invece, sarebbe incappato nel raggiro.

Le due donne farebbero parte di un gruppo costituito da stranieri, forse di etnia rom, che si aggira tra le corsie dei supermercati. In molti casi i malviventi hanno finto di essere sordomuti, gesticolando e mostrando alle vittime un foglio con stampate delle bandiere, italiana ed europea, con il nome di una finta associazione e chiedendo un contributo per fini benefici.

Sul foglio c’è un elenco di firme: si tratta di nomi falsi, molto probabilmente annotati dagli stessi autori della truffa, e le cifre delle varie donazioni per far credere che in tanti hanno offerto denaro per una buona causa. Ieri pomeriggio le due donne avevano fermato un’anziana che stava per consegnare una banconota da venti euro, ma poi le truffatrici si sono accorte che alcuni clienti le stavano osservando e si sono allontanate senza prendere il denaro.

Le donne segnalate, attese all’esterno da complici a bordo di un’auto, sono state viste soprattutto all’Iper di Gadesco e al centro commerciale CremonaPo.

Il consiglio è sempre quello di avvertire, in caso di qualsiasi sospetto, gli addetti alla sicurezza, o di chiamare le forze dell’ordine.

Sara Pizzorni

