23 Nov 2025 Folino: "Che emozione il primo gol
in A, la strada è quella giusta"
23 Nov 2025 Medici a congresso: “Violenza non
solo di genere. Fermare e formare”
23 Nov 2025 Le pagelle di Cremo-Roma:
duelli individuali di alto livello
23 Nov 2025 Nicola: "La Roma ha qualità elevata
Ma la Cremo ha creato occasioni"
23 Nov 2025 A Castelverde nuovo servizio di
assistenza Fnp Pensionati Cisl
Verissimo, Al Bano come sta: “Ho chiesto a Dio di darmi un po’ di tregua”

Come sta Al Bano? Il cantautore di Cellino San Marco ospite oggi, domenica 23 novembre, a Verissimo è tornato a parlare apertamente delle sue condizioni di salute. Al Bano ha rassicurato il pubblico di sentirsi meglio ora, pur ammettendo di aver attraversato un periodo particolarmente difficile: “Cancro, infarto, ischemia, edema alle corde vocali”, ha esordito elencando alcune delle gravi difficoltà affrontate in una fase delicata della sua vita. 

“Mi sono rivolto al mio amico lassù e gli ho detto ‘ma che ti ho fatto? Vogliamo dare una tregua a questo povero ragazzaccio di qualche decennio?'”, ha detto. Poi, con un sorriso sereno ha aggiunto: “Il miracolo è arrivato, sono più forte che mai”.  

In studio con lui anche la figlia Jasmine che non ha nascosto quanto quel periodo l’ha segnata: “Non l’ho vissuta bene la sua condizione di salute, non mi piace nemmeno parlarne, però ho imparato a dare una svolta nella mia vita ai problemi, ho capito cosa davvero conta”.  

