La spesa media delle famiglie italiane per la gestione dei rifiuti urbani è in salita rispetto al 2024. Secondo l’Osservatorio Prezzi&Tariffe contenuto nel Dossier Rifiuti di Cittadinanzattiva nel 2025 una famiglia di tre persone (che abitano in una casa di 100 metri quadrati) ha speso per la Tari 340 euro in media. Ma Cremona è controtendenza. Il capoluogo meno caro in Italia è proprio la nostra città con una spesa media di 196 euro.

La raccolta differenziata è arrivata al 66,6% a livello nazionale ma rimane molto sbilanciata a livello geografico tanto che al Sud il costo medio è del 33% in più rispetto al Nord con l’importo di Catania che arriva a 602 euro, tre volte più caro dei 196 di Cremona. “A incidere sulla gestione dei rifiuti non è solo la quantità della raccolta, che viene misurata da questi dati – spiega Tiziana Toto, responsabile delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva -, ma anche, per esempio, la qualità degli scarti. Va creato un ponte tra raccolta e riciclo che in alcuni casi, come quello del settore tessile, non esiste ancora”.

© Riproduzione riservata