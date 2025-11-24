Sabato 29 novembre, alle ore 18, al Teatro Monteverdi (via Dante, 149), nuovo appuntamento della rassegna autunnale del Microfestival di Musica Antica e Teatro – organizzata dal Comune di Cremona (Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”) in collaborazione con Auser Unipop e con Acli Turismo – con la direzione artistica di Roberto Cascio.

Il Fortuna reditus Ensemble mette in scena Il filosofo Anselmo e Lesbina, intermezzo buffo in due atti di Lorenzo Maria Petronio Gibelli su testo di Carlo Goldoni. Canto: Lesbina, lo studente, la dama – Cecilia Rizzetto; tenore: Anselmo, il filosofo – Vincenzo Di Donato; violini: Leonardo Bellesini e Lucia Dalla Libera; violoncello: Anna Giuseppina Mosconi; clavicembalo: Marcello Rossi Corradini; arciliuto e concertazione: Roberto Cascio.

L’opera racconta, con il tipico spirito comico settecentesco, l’incontro tra il rigido filosofo Anselmo, deciso a difendersi dalle tentazioni femminili, e la brillante Lesbina, che con ingegno e travestimenti mette alla prova le sue certezze. Prima nei panni di un giovane studente e poi in quelli di una dama colta, Lesbina conduce Anselmo in un gioco di seduzione e arguzia che lo porta a dichiararsi innamorato. Quando però la giovane rivela la sua identità e reclama la libertà di continuare la vita mondana che da sempre conduce, Anselmo si ritrae indignato. L’intermezzo si conclude così in un vivace litigio, tipico finale buffo del genere.

L’ingresso è libero e gratuito.

