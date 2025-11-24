L’Associazione Castrum Soncini presenta il libro “La spada perduta” di Anna Zanibelli, scrittrice e socia che da tempo ambienta i suoi romanzi nel cremonese. Dopo il successo di “Sotto il segno del drago” e “Il quadrato magico”, è in uscita il terzo capitolo della trilogia thriller storica ambientato nell’epoca contemporanea ma sempre legato alla storia medioevale locale.

La trama vede un giornalista alla ricerca di una misteriosa spada Templare con una croce patente incisa sull’elsa, simbolo di giustizia divina, di fede e di purezza spirituale oltre che mera arma militare, insomma uno strumento fondamentale per compiere la volontà di Dio, difendere la giustizia e la Verità. La spada in questione è quella di Hugues de Payns, cavaliere francese, primo maestro dell’Ordine dei templari, forse l’italianissimo Ugo dei Pagani. Tutto inizia con il furto di una pergamena che riaccenderebbe la ricerca della reliquia templare e che sconvolgerebbe quindi la storia dell’Europa cristiana che oggi si conosce.

Zanibelli vuole, con il suo ultimo romanzo, riscoprire il passaggio nella Pianura Padana di questo Ordine di monaci cavalieri istituito dopo la prima Crociata e condannato alla damnatio memoriae solo due secoli più tardi. I personaggi e le trame dei libri non sono legati fra loro, il fil rouge che lega questo agli altri romanzi della trilogia è infatti la volontà, da parte dell’autrice, di far conoscere e valorizzare i piccoli paesi in cui le sue storie sono ambientate che spesso nascondono veri e propri tesori, oltre a una vasta storia medioevale.

Il libro sarà presentato dall’autrice Anna Zanibelli domenica 30 novembre alle 16.30 presso la Sala Convegni della ex-Filanda di Soncino, accompagnato dal brindisi finale a base di ippocrasso e prelibatezze medioevali a conclusione dell’incontro.

