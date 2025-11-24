Ultime News

24 Nov 2025 Carenza organico in polizia, allarme
Sap: "Situazione al collasso"
24 Nov 2025 Fuga di monossido in azienda,
13 persone intossicate
24 Nov 2025 Anna Zanibelli presenta
il suo libro a Soncino
24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
Nazionali

Auto fuori strada sulla Salaria a Rieti, morto un uomo

(Adnkronos) – Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre, lungo la Salaria SS4, al km 123. Una Jeep Renegade è uscita fuori strada e finita contro il guardrail a Cittareale (Rieti). Morto un 56enne seduto al lato passeggero, lievemente ferita la donna al volante. Le squadre sul posto hanno estratto la vittima dalle lamiere con cesoie e divaricatori. Soccorsi, in buone condizioni, anche i due cani che si trovavano all’interno dell’auto. Impegnati nei rilievi gli agenti della Polizia stradale. 

