Ultime News

24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
24 Nov 2025 Grande partecipazione di studenti
al premio dedicato a Fabio Moreni
24 Nov 2025 Evento al Crit: "Turismo Meeting
Industry, il modello Cremona"
24 Nov 2025 Dlf, società: "Basta falsi allarmi,
è tempo di una nuova fase"
Nazionali

Bodo-Juve a rischio rinvio? Allerta neve per la partita di Champions

(Adnkronos) –
Bodo-Juve di Champions League a rischio rinvio? Possibile. La partita di Champions League tra i bianconeri e i norvegesi di domani, martedì 25 novembre, rischia di non giocarsi a causa di condizioni meteo estreme. C’è allerta meteo per le condizioni dell’Aspmyra Stadion, con rischio neve altissimo, che potrebbe condizionare pesantemente lo svolgimento della gara. 

Secondo le rilevazioni fornite da diversi siti meteo, una forte nevicata interesserà la città di Bodo nelle ore decisive della partita (con inizio previsto alle 21). Sono inoltre previsti tra i 5 e i 10 centimetri di neve fresca dalle 19 circa a mezzanotte, con temperature che potranno arrivare a -1°. Fattori che potrebbero compromettere la sfida, che tra l’altro si giocherà su un campo sintetico. Il tema è stato toccato anche dal tecnico del Bodo Kjetil Knutsen, in conferenza stampa: “Previsioni incerte? Non possiamo farci niente – detto – spero siano buone e spero che sia possibile giocare a calcio. Paura di non giocare? Non possiamo fare la conferenza a parlare di meteo. Sarà quello che deve essere”.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...