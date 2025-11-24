Brigitte Bardot ricoverata di nuovo, media: “In ospedale da 10 giorni”

(Adnkronos) – Brigitte Bardot nuovamente ricoverata. Il quotidiano Var Matin riferisce che l’attrice francese, 91 anni, è in ospedale da una decina di giorni. BB si troverebbe all’ospedale Saint-Jean di Tolone.

La diva era stata ricoverata anche un mese fa e dopo 2 settimane aveva fatto ritorno a casa a Saint-Tropez. Secondo Var Matin, a ottobre Brigitte Bardot era stata sottoposta a un intervento chirurgico “per una grave malattia”.

L’attrice aveva dovuto smentire le voci circolate sui social media che annunciavano la sua morte. “Sto bene”, il post su X. “Non so quale idiota abbia diffuso questa ‘fake news’ sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene”.