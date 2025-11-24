Ultime News

24 Nov 2025 Si è spenta Adriana
Eugenidi, prof. dell'Itis
24 Nov 2025 Bilancio di previsione: progetti
per lo sviluppo e l’innovazione
24 Nov 2025 L'odissea di una 50enne monorene
Asst: condanna e maxi risarcimento
24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
Nazionali

Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’, l’Eurovision asiatico

(Adnkronos) – Gran finale, ieri sera, nella capitale del Kazakistan Astana, di ‘Silk Way Star’, primo grande concorso vocale asiatico. La competizione canora, che si potrebbe definire l’Eurovision asiatico, è stata vinta dalla cantante mongola Michelle Joseph, come riporta l’agenzia di stampa kazaka Qazinform. La manifestazione si propone di “promuovere il dialogo culturale tra i Paesi asiatici e di ampliare i legami umanitari tra i popoli”, come ha sottolineato il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo discorso letto dal Consigliere di Stato della Repubblica del Kazakistan, Erlan Karin.  

La finale, caratterizzata da produzioni sceniche articolate e numeri musicali di alto livello, ha riunito sette concorrenti provenienti da Armenia, Georgia, Kazakhstan, Cina, Mongolia e Uzbekistan. Ogni interprete ha presentato un brano nella propria lingua trasformando il palco in una mappa musicale dell’Asia. 

