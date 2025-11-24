Coreografo, coreo regista, terapeuta e danza-terapeuta. Sono queste le alte qualifiche di Dario La Ferla, personaggio di spicco del panorama artistico italiano e non solo, con un curriculum a dir poco sbalorditivo. La Ferla sarà ospite del Centro Culturale Next di via Cadolini 20 per dirigere un laboratorio intensivo di teatro danza, riservato agli iscritti della UILT, l’Unione Italiana Libero Teatro, il 29 ed il 30 novembre. “Siamo onoratissimi di aver con noi un personaggio come Dario La Ferla – ci dice con orgoglio Paolo Ascagni, presidente nazionale della UILT – Stiamo parlando di un coreografo e “danz’attore” che si è formato alla scuola del grandissimo Maurice Bejart e che ha lavorato con teatri, compagnie di danza, istituti ed enti di livello mondiale.

Ha collaborato con personaggi come Zeffirelli, Falqui, Bolognini, Quartucci e Ovadia. Da oltre trent’anni opera come coreografo e docente per la “Fondazione Indra”-

